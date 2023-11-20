08:33 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Эпидемиологи сказали про случаи заражения корью детей в Минске
Единичные случаи заражения корью регистрируют среди детей в Минске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Минском центре гигиены и эпидемиологии проинформировали про единичные случаи кори, которые регистрируются среди детей в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Специалисты обратили внимание на то, что случаи заболевания корью в Минске были выявлены среди не привитых в плановом порядке детей из-за отказа их родителей. Эпидемиологи заявили, что в указанных случаях может быть тяжелое течение болезни с довольно длительным периодом лихорадки. Кроме того, существует вероятность развития осложнений.
Врачи отметили, что нет методов специфического лечения кори, однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации, которая выступает самым безопасным и эффективным способом защиты. В организации уточнили, что иммунизация против кори в Беларуси проводится детям в плановом порядке от в возрасте от 12 месяцев и до 6 лет.
Эпидемиологи подчеркнули, что источником указанной инфекции выступает человек, который заболел корью, уточнив, что практически в 100% случаев человек, который не привился и/или не болел корью, заразится, поконтактировав с заболевшим.