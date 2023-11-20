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08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области к середине недели ожидается до −12 градусов

Неделя начнется со снега.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя началась в Воронежской области с предупреждения о мощном снегопаде. 20 ноября погоду в регионе будет определять южный циклон. Днем по области метели, сильный ветер и до +1, а в Воронеже — до 2 градусов мороза.

Во вторник, 21 ноября, тоже ожидаются осадки, по области до 6 градусов мороза, по областному центру — до −5.

А в среду ожидается еще большее похолодание: ночью по области до −12, днем до −8, а в Воронеже тоже — до 8 градусов мороза.

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