08:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области к середине недели ожидается до −12 градусов
Неделя начнется со снега.
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Рабочая неделя началась в Воронежской области с предупреждения о мощном снегопаде. 20 ноября погоду в регионе будет определять южный циклон. Днем по области метели, сильный ветер и до +1, а в Воронеже — до 2 градусов мороза.
Во вторник, 21 ноября, тоже ожидаются осадки, по области до 6 градусов мороза, по областному центру — до −5.
А в среду ожидается еще большее похолодание: ночью по области до −12, днем до −8, а в Воронеже тоже — до 8 градусов мороза.