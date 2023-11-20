08:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
ХК «Кузбасс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России
Накануне команда обыграла красноярский «Енисей».
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По данным хоккейного клуба, ХК «Кузбасс» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом. Накануне команда обыграла красноярский «Енисей» со счётом 7:3.
Голы забили кемеровские хоккеисты Владислав Тарасов, Роман Дарковский, Илья Бондин, Александр Егорычев, Артем Репях и Владислав Шульга.
Следующая игра дома состоится 1 декабря в 19.00. «Кузбасс» встретится с командой «Старт» из Нижнего Новгорода.
Недавно клуб одержал юбилейную 800-ю победу в истории, обыграв новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 6:2.