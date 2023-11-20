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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Корпус больницы святителя Луки в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом

В корпусе-трансформере развернули 165 коек для больных ковидом.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге еще одна больница начала принимать пациентов, заболевших коронавирусом. 20 ноября прием открыл корпус-трансформер больницы святителя Луки, который вместил 165 коек. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

— Всего под COVID-19 и пневмонии в городе развернуто 1742 койки, из них свободны 22 процента, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, накануне в Петербурге снова ввели масочный режим. Но действовать он будет только в медицинских учреждениях. Это значит, что все пациенты и врачи обязательно должны носить маски. Таким способом планируется избежать заражение коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Нововведение ввели из-за сезонного роста заболеваемости.

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