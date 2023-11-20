Главное
Главные новости к вечеру 20 ноября
19:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы объяснили депутату, почему не хотят иметь детей

Виталий Милонов назвал такие семьи «бессмысленными», сравнив их брак с «сожительством с резиновыми куклами».

Источник: Freepik

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу супругов, которые живут, не заводя детей.

Законодатель назвал такие семьи «бессмысленными», сравнив их брак с «сожительством с резиновыми куклами».

«Они живут не для себя,… для черта они живут…. Муж и жена, которые живут ради собственных плотских утех и новой ипотеки… — это семья девиантная», — высказался парламентарий.

Россияне парировали:

«Депутаты — это микробы, грибы балаболы! Попробовал бы Милонов рожать и поднимать детей не на депутатскую зарплату, а на зарплату на периферии в 17−30 тысяч рублей!»;

«У молодых пар иногда денег нет чтоб себя прокормить, куда тут у ребенке? Вместо пустой болтовни лучше бы стимулировал демографический рост».

Есть и такие точки зрения:

«Причина в том, что мужчина боится развода и последующего распила его имущества, алиментов, в том числе и жилищных, тюрьмы боится, боится остаться без прав»;

«Современный разумный мужчинам расхотел добровольно лезть головой в петлю под названием брак».

«Стимулировать демографический рост возможно только сделав жену зависимой от мужа! В этом направлении должны работать законодатели. Если жена независима от мужа, то рождаемость будет постоянно сокращаться».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
демография