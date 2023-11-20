11:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае на предстоящей неделе ожидаются михайловские оттепели
К концу недели к нам придут зимние морозы.
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На предстоящей неделе погода в Хабаровском крае будет очень разная.
— В ближайшие сутки в южные и центральные районы придет потепление, к нам будут поступать воздушные массы с запада, поэтому днем воздух прогреется от 0 до + 5 градусов, — рассказал нашему изданию ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Осадков не ожидается, небольшой снег не исключен только в центральных и северных районах края, ветер юго-западный 5−10 метров секунду, на Охотском побережье — 15−20 метров. Температура воздуха ночью −6…-11 градусов, в горах −16…-21, днем 0…+5, на севере — 7…-12. В среду, 22 ноября тепло начнет покидать территорию нашего края, но будет еще достаточно комфортно, ночью −8…-13, днем 0…-5, на севере холоднее −5…-10, местами ниже.
— 23 ноября, в четверг мы ожидаем выход очередного южного циклона, он окажет влияние на погоду южных и части центральных районов, побережья Татарского пролива, — объясняет синоптик. — Ожидаются осадки, местами сильные, на побережье пройдет мокрый снег, снег, метель, ветер северо-восточный до 9−14 метров в секунду, порывами до 15−20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Температура ночью −8…-13, днем −3…-8.
По Амуру задует ветер 9−14 метров в секунду, по ощущениям будет очень холодно.
В Хабаровске 21 ноября ожидается потепление, ночью еще −8…-10 градусов, а вот днем до +2 градусов. 22 ноября, в среду в городе — без существенных осадков, ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, ночью температура воздуха −8, днем −2…-4.
В четверг, 23 ноября на погоде в Хабаровске скажется влияние южного циклона, к нам вновь придет снег, на дорогах снежный накат, ветер северо-западный 7−12 метров в секунду, температура продолжит понижаться ночью до −10, днем до −5 градусов. В выходные существенных осадков не ожидается за исключением ночи на 24 ноября, тогда в городе пройдет небольшой снег. А вот после него наступит существенное похолодание. Ночные температуры понизятся до −16…-22 градусов, дневные до −11…-15 градусов. И при этом подует свежий юго-западный ветер. Так к нам придет климатическая зима! Михайлов день, а отмечается он 21 ноября обычно связывают с некоторым потеплением. В народе его ещё называли Михайловскими оттепелями или Михайловскими грязями. Погода в это время зачастую стоит тёплая, снег со льдом начинают таять, на дорогах — грязь. Однако после морозы начинают усиливаться. На пороге зима! День архангела Михаила ещё называют гостевым.
Михайлов день праздновали всю неделю, потому что с 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 7 января..