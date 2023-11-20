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10:18 (мск), источник: АиФ Воронеж

Синоптики рассказали, когда в Воронеже закончится сильный снегопад

Интенсивность осадков ослабнет к вечеру.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 75% 761 мм рт. ст. +9°

Сильный снегопад будет идти в Воронеже весь день 20 ноября, сообщили региональные синоптики.

К вечеру интенсивность осадков ослабнет, однако метель не прекратится. Ночью также ожидается небольшой снег.

Напомним, снегопад начался в городе ночью.

Во время загрузки произошла ошибка.

На улицы вышли 155 единиц техники — пескоразбрасыватели, тракторы со щетками, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры, роторы. У остановок, переходов и тротуаров снег убирают вручную. Днем циклы «обработка противогололедными материалами — подметание» будут повторяться постоянно, сообщили в мэрии.

Власти просят воронежцев быть внимательными на дорогах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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