10:18 (мск), источник: АиФ Воронеж
Синоптики рассказали, когда в Воронеже закончится сильный снегопад
Интенсивность осадков ослабнет к вечеру.
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Сильный снегопад будет идти в Воронеже весь день 20 ноября, сообщили региональные синоптики.
К вечеру интенсивность осадков ослабнет, однако метель не прекратится. Ночью также ожидается небольшой снег.
Напомним, снегопад начался в городе ночью.
На улицы вышли 155 единиц техники — пескоразбрасыватели, тракторы со щетками, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры, роторы. У остановок, переходов и тротуаров снег убирают вручную. Днем циклы «обработка противогололедными материалами — подметание» будут повторяться постоянно, сообщили в мэрии.
Власти просят воронежцев быть внимательными на дорогах.