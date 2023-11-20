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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре обсудят на публичных слушаниях строительство школы у КРЦ «Звезда»

Учебное заведение возведут на двух участках общей площадью почти 30 тысяч кв. м.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли на публичные слушания проект строительства школы на улице Ново-Садовой. Учебное заведение возведут в районе КРЦ «Звезда». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

— Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в срок с 18 ноября по 9 декабря 2023 года, — говорится в документе.

Школу планируют построить на двух земельных участках площадью 9 655 и 19 800 квадратных метров. Предельная высота здания составит 24,8 м.

Экспозиция проекта будет представлена в холле первого этажа департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132). Ознакомиться с ней можно будет с 25 ноября по 2 декабря 2023 года включительно (по будням с 9 до 16−17 часов).

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