10:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре обсудят на публичных слушаниях строительство школы у КРЦ «Звезда»
Учебное заведение возведут на двух участках общей площадью почти 30 тысяч кв. м.
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В Самаре вынесли на публичные слушания проект строительства школы на улице Ново-Садовой. Учебное заведение возведут в районе КРЦ «Звезда». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
— Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в срок с 18 ноября по 9 декабря 2023 года, — говорится в документе.
Школу планируют построить на двух земельных участках площадью 9 655 и 19 800 квадратных метров. Предельная высота здания составит 24,8 м.
Экспозиция проекта будет представлена в холле первого этажа департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132). Ознакомиться с ней можно будет с 25 ноября по 2 декабря 2023 года включительно (по будням с 9 до 16−17 часов).