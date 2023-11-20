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11:09 (мск), источник: Клопс.ru

На Михаила — не жалуйся: народные приметы на 21 ноября

Не стоит заниматься вязанием и шитьём.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 21 ноября, православные почитают Архистратига Михаила. «Клопс» собрал народные приметы на этот день.

На Михаила не следует жаловаться на свою судьбу, иначе прошлое в сравнении с настоящим покажется радужным. Девушкам на выданье не рекомендуется плести косы, а то замужество задержится. Не стоит работать с острыми и режущими предметами, поскольку это может привести не только к травме, но и к проблемам в любви. Нельзя также ссориться и повышать голос. Однако мириться и попросить прощения за давние обиды в Михайлов день следует обязательно.

Приметы, связанные с погодой:

  • Ясная погода предвещает морозную зиму;
  • Если лужи и небольшие водоёмы покрыты льдом, то декабрь будет холодным;
  • Иней предвещает обильный снег;
  • День начинается с тумана — ждите оттепель;
  • Если ветер дует с полудня, до середины декабря будет тепло;Вечерняя заря с коричневатым оттенком — предвестник ненастья;
  • Утренние зори быстро гаснут — признак холода;
  • Мало шишек на елях и соснах — будет мягкая зима;
  • Рассвет наступает раньше обычного — к морозу;
  • Мокрый снег — признак дождливой весны;
  • Обилие желудей на дубе предвещает тёплую и снежную зиму.

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