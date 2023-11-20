11:09 (мск), источник: Клопс.ru
На Михаила — не жалуйся: народные приметы на 21 ноября
Не стоит заниматься вязанием и шитьём.
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Во вторник, 21 ноября, православные почитают Архистратига Михаила. «Клопс» собрал народные приметы на этот день.
На Михаила не следует жаловаться на свою судьбу, иначе прошлое в сравнении с настоящим покажется радужным. Девушкам на выданье не рекомендуется плести косы, а то замужество задержится. Не стоит работать с острыми и режущими предметами, поскольку это может привести не только к травме, но и к проблемам в любви. Нельзя также ссориться и повышать голос. Однако мириться и попросить прощения за давние обиды в Михайлов день следует обязательно.
Приметы, связанные с погодой: