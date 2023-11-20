10:53 (мск), источник: АиФ Красноярск
Бензин в Красноярском крае за 2023 год подорожал на 13%
Больше всего в регионе подорожал АИ-95 — почти на 14,5%.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярске с января по октябрь 2023 год бензин подорожал на 13%. Такие данные сообщает Красноярскстат.
Больше всего подорожал АИ-95 — почти на 14,5%. Дизельное топливо стало дороже на 12,7%, АИ-92 — на 11,8%, АИ-98 — на 11,4%. Но, специалисты отмечают, что за октябрь этого года цены на бензин фактически не росли, а по сравнению с сентябрем даже снизились в цене на 2%.
Добавим, что средняя цена топлива на АЗС Красноярского края в октябре составила 56 рублей за литр, в то время как в январе она была равна 49,6 рублям.