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11:42 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске парки восстановили после непогоды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера город накрыл ветер с ураганными порывами до 33 м/с.

Источник: Красгорпарк

Так, специалисты Красгорпарка на территории парка Сибсталь, Центральной набережной и площади Мира распилили обломанные ветки и деревья. Ветки вывозят.

На Ярыгинской набережной восстановлено ограждение строительной площадки. А в сквере Энтузиастов специалисты восстановили и закрепили конструкцию с картинами, сообщает пресс-служба организации.

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