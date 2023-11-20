11:42 (мск), источник: НИА Красноярск
В Красноярске парки восстановили после непогоды
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера город накрыл ветер с ураганными порывами до 33 м/с.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Так, специалисты Красгорпарка на территории парка Сибсталь, Центральной набережной и площади Мира распилили обломанные ветки и деревья. Ветки вывозят.
На Ярыгинской набережной восстановлено ограждение строительной площадки. А в сквере Энтузиастов специалисты восстановили и закрепили конструкцию с картинами, сообщает пресс-служба организации.