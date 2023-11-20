11:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Ростовчанин Баста собирается выступать на Новый год за гонорар до 10 млн рублей
Рэпер Баста и другие звезды эстрады уже планируют гонорары за выступления на Новый год.
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Жители Ростовской области продолжают обсуждать гонорары звезд за выступления на новогодних праздниках. Например, музыкант Баста (Василий Вакуленко) за свой концерт может запросить от 7 до 10 млн рублей. Похожие расценки намерены заявить и некоторые другие исполнители.
Ранее концертный директор и продюсер Табриз Шахиди рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону», что суммы намного выше среднегодовых вполне возможны из-за повышенного спроса.
Табриз Шахиди отметил, что Новый год — горячая пора для артистов, часто в этот период им приходится менять все свои планы из-за концертной деятельности. Также на стоимость выступления влияют сложности, связанные с дорогой.