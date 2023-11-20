Главное
Главные новости 20 ноября
11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовчанин Баста собирается выступать на Новый год за гонорар до 10 млн рублей

Рэпер Баста и другие звезды эстрады уже планируют гонорары за выступления на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области продолжают обсуждать гонорары звезд за выступления на новогодних праздниках. Например, музыкант Баста (Василий Вакуленко) за свой концерт может запросить от 7 до 10 млн рублей. Похожие расценки намерены заявить и некоторые другие исполнители.

Ранее концертный директор и продюсер Табриз Шахиди рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону», что суммы намного выше среднегодовых вполне возможны из-за повышенного спроса.

Табриз Шахиди отметил, что Новый год — горячая пора для артистов, часто в этот период им приходится менять все свои планы из-за концертной деятельности. Также на стоимость выступления влияют сложности, связанные с дорогой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Нелапопожатые»: Запад отменяет российских собак
Военная спецоперация на Украине 20 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта