11:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове на сутки выключат холодную воду
Часть города Кемерова в районе ул. Терешковой лишится холодной воды.
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Как сообщает СГК Кузбасса, с 10.00 24 ноября до 10.00 25 ноября у части кемеровчан отключат холодную воду. Специалисты «КемВода» будут менять водопровод на ул. Терешковой, 37.
Адреса отключений можно посмотреть здесь. На время проведения работ организован подвоз воды по графику.
«Просим жителей сделать заблаговременный запас воды. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — пишут ресурсники.
Заявку на подвоз воды в период отключений можно сделать по телефону диспетчерской службы «КемВод»: 36−32−12.