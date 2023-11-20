11:34 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Стала известна дата прощания с Аманом Тулеевым
Её озвучил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.
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Прощание с Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в 11.00 часов в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва. Известный политик скончался на 80-ом году жизни сегодня, 20 ноября.
«Мы знали Амана Гумировича и видели, как он относился к проблемам, боли и трагедии своих земляков. Он переживал их боль, как свою собственную! Их раны оставляли шрамы в его сердце. Сколько жителей Кузбасса до сих пор благодарны ему за реальную, спасительную помощь и поддержку! За ту титаническую работу, которая была сделана в области им лично и под его непосредственным руководством», — пишут коллеги Тулеева с его страницы в телеграм-канале.
Мы вспоминали, чем запомнился «народный» губернатор, а также цитировали его афоризмы, которые он озвучивал в своей книге «Преодоление».