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11:34 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Стала известна дата прощания с Аманом Тулеевым

Её озвучил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.

Прощание с Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в 11.00 часов в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва. Известный политик скончался на 80-ом году жизни сегодня, 20 ноября.

«Мы знали Амана Гумировича и видели, как он относился к проблемам, боли и трагедии своих земляков. Он переживал их боль, как свою собственную! Их раны оставляли шрамы в его сердце. Сколько жителей Кузбасса до сих пор благодарны ему за реальную, спасительную помощь и поддержку! За ту титаническую работу, которая была сделана в области им лично и под его непосредственным руководством», — пишут коллеги Тулеева с его страницы в телеграм-канале.

Мы вспоминали, чем запомнился «народный» губернатор, а также цитировали его афоризмы, которые он озвучивал в своей книге «Преодоление».

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