В Омске в выходные был перекрыт абсолютный максимум осадков

По словам начальника учреждения Наталии Криворучко, 18 ноября 2023 года в Омске был перекрыт абсолютный максимум осадков, который составил 14,1 мм; предыдущий рекорд в 11,1 мм в эти сутки наблюдался в 2002 году.
«Суммарное количество осадков в эти дни составило 5−90% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков 20 мм зафиксировано в Шербакуле, 26 мм — в Большеречье, что соответственно составляет 80−90% от нормы ноября», — указали в Обь-Иртышском УГМС.
При этом синоптики заявили, что температура воздуха с 17 по 19 ноября 2023 года сохранялась на 5−7 градусов выше климатической нормы.
Сегодня, 20 ноября, по данным синоптиков, территория Омской области находится под влиянием северной периферии антициклона, центр которого располагается в северных районах Казахстана.
Как сообщила Наталия Криворучко, набирающий силу антициклон 21 ноября продолжит продвижение на восток. Ночная температура ожидается самой низкой за этот период: −9…-14°, при прояснении до −20 градусов.
Но уже 22 ноября теплый сектор циклона, приходящего с Екатеринбурга, принесет на в регион очередное потепление: ожидается ветреная погода, порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 15−18 м/с, но температура повысится до −4…+1 градуса днем, местами будет до −8°.
До конца недели 23—24 ноября в регионе ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и температурой выше нормы.