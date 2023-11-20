13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Дождь на горе, или Первооткрыватели. В Шерегеше стартовал сезон 2023/2024
В минувшие выходные в Шерегеше стартовал горнолыжный сезон и, как говорят местные, впервые за 22 года на горе шёл дождь.
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18 ноября Шерешег первым в России открыл горнолыжный сезон. Несмотря на дождливую погоду, на горе собралось больше четырёх тысяч гостей из Кузбасса, Москвы, Новосибирска, а также других городов Сибири и центральной части страны. Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» тоже побывали на открытии.
К 10 шаман прогнал дождь.
Молодая компания из Новосибирска стоит в очереди на подъёмник. Его включили, но людей пока не пускают — проверяют работу. На улице покрапывает мелкий дождь.
«Где наш бесплатный подъём? Его обещали с 9 до 10 часов, — смеются ребята. — Мы приезжаем каждый сезон, иногда по 2−3 раза. Погоды не боимся, хотя в такую ещё никогда не катались. Вчера на склоне было мокро, но снег был, нам понравилось».
На секторе Е и А разгоняют фестивальное настроение — музыкой и активностями. С самого утра губернатору показывают важные завершённые и текущие стройки. Во время объезда он рассказывает журналистам забавную историю, как за день до открытия сезона звонил Владимиру Макуте (бывший глава Таштагольского района — Ред.) и требовал «нашаманить» хорошую погоду без дождя к 10 утра — в это время начинался губернаторский объезд. В 9.30, когда все приехали на место, дождь ещё шёл, а к 10 перестал.
Стройки у горы Зелёной идут масштабные. С Cosmos Hotel Group, по словам Сергея Цивилева, власти подписали проект — летом компания начнёт возводить на своих двух гектарах пятизвёздочные отели. В декабре запустят первый этап очистных сооружений для сектора Е, к нему же достраивают дорогу.
Сам сектор Е является очень перспективным. В следующие шесть лет руководство поставило большие цели: построить канатку на гору Утуя, рестокомплекс на 450 мест, гостиницы на 120 номеров и термальный комплекс.
К лету в самом посёлке обещают достроить «коробки» минимум пяти многоэтажных домов микрорайона «Шория Град» (стоимость «квадрата» там начинается от 200 тысяч). Всего на месте лесопилки бывшего исправительного учреждения появится 19 домов, детский сад и перехватывающая парковка с видеонаблюдением. Сейчас строят шесть домов (12 и 14 этажей). За ними планируют поставить подхватывающий челночный подъёмник.
Амбициозные планы.
Тренер детской горнолыжной школы на секторе Е Юрий Барков в день открытия учит детей кататься со склонов. Под его руководством — ребята от 4 до 12 лет, есть уже и «звёздочки». Сезон они открывают пятый год.
Юрий Филлипович, который работал и бывал на многих европейских горнолыжных курортах, признаётся, что в Шерегеше лучше и безопаснее всего. Хромает только сервис, но за четыре года кузбасский курорт поменялся в лучшую сторону.
Для улучшения сервиса в посёлке открыли объездную дорогу с тротуаром по ул. Звёздной к сектору Б. Омичка Ольга седьмой год ездит в Шерегеш и очень рада этому событию. «Я предпочитаю останавливаться в самом посёлке, а не на горе. Раньше дорога до этого сектора была одна, на ней не было тротуаров, и она часто была забита машинами. Сейчас можно пешком в хорошую погоду за полчаса дойти до горы. Единственное, на горе нет магазинов с товарами первой необходимости», — говорит Ольга.
Тем временем на Зелёной серебряный призёр Олимпиады-2014 Александр Бессмертных организовал и провёл разминку для 344 райдеров-первооткрывателей, после чего те с дымовыми шашками спустились вниз.
В течение дня туристы делали снежных ангелов, лепили снеговиков, играли в футбол в валенках и вызывали снег. Завершился день закладкой «капсулы времени» с обещаниями туристов на сезон 2024/2025 и первым в Кузбассе парадом горнолыжных сил курорта: отельеров, туроператоров, инструкторов, учащихся детских горнолыжных школ, рестораторов. В конце фестивального дня выступили хедлайнеры — Galibri & Mavik и Юлия Волкова, экс-солистка «Тату».
Сергей Цивилев поставил непростую задачу: к 2030 году Шерегеш должен войти в топ-5 лучших мировых курортов, а его посещаемость должна вырасти с 2,3 млн до 4 млн в год. Насколько власти и местные управленцы смогут реализовать амбициозный план, покажет время.
Сколько стоит Шерегеш?
Номер в гостинице или домике в секторе Е за сутки от 12 до 20 тысяч рублей.
Прокат комплекта для взрослых (лыжи + ботинки + палочки или сноуборд + ботинки) на день — 1 500 рублей.
Единый ски-пасс на один день — 2 900 рублей.
Хвосты (песец, енот, чернобурка) от 350 до 1 300 рублей.
Железная кружка с символикой Шерегеша — 750 рублей.
Баночка мёда с травами около 0,3 л — 700−800 рублей.
Шашлык на улице — 400 рублей.
Борщ в одном из гриль-баров (порция 450 гр.) — 550 рублей.
Домашние пельмени (250 гр.) — 700 рублей.