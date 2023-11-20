О загадках Аркаима расскажут на выставке-форуме «Россия» в Москве

В пресс-службе музея-заповедника уточнили, что лекция «Пять загадок Аркаима, которые имеют научное объяснение» пройдёт на ВДНХ в рамках Дня Челябинской области. О тайных легендарной «Страны городов» расскажет начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.
— Я хотел построить лекцию таким образом, чтобы выстроить логическую историю, и чтобы у слушателей сложилось более-менее целостное впечатление, — поделился Антон Бубнов. — Признаюсь, было достаточно сложно, поскольку материалов много, но версии зачастую противоречат друг другу. Пришлось переработать массу дополнительных источников, чтобы найти доказательства и научные обоснования.
Начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.
Рассказ будет сопровождаться видеопрезентацией. Подобную лекцию на межрегиональной выставке представят впервые. В дальнейшем планируется использовать эти материалы в экскурсионных программах на Аркаиме и при обучении экскурсоводов.
Кроме того, о красотах Челябинской области на выставке-форуме «Россия» расскажет методист музея-заповедника «Аркаим» Людмила Калугина.
Напомним, что выставка-форум стартовала 4 ноября. Актёр и шоумен Стас Ярушин провёл экскурсии по стенду Челябинской области и рассказал о красоте гор и озёр, достижениях в металлургии, сельском хозяйстве, машиностроении, спорте, культуре и науке. Стенд не только познавательный, но и интерактивный. В зоне сельского хозяйства разместили сенсорный экран, на котором кроме достижений региона в этой области есть игра в виде верблюда, собирающего макароны.
Ещё выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Там он рассказал о предстоящем праздновании дня региона и о том, какие мероприятия запланированы в этот день.