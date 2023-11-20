В Уфе 21−22 ноября временно ограничат движение транспорта на центральных улицах

13:58 (мск), источник: ИА Башинформ
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Так, 21 ноября с 10.00 до 20.00 ограничат движение по улице Гоголя (на участке от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского); 22 ноября с 13.00 до 15.30 ограничат движение по улице Пушкина (на участке от улицы Цюрупы до улицы Советской); с 17.00 до 23.00 по крайней правой полосе улицы Ленина (на участке от улицы Чернышевского до улицы Кирова), а также по крайней правой полосе по нечетной стороне улицы Крупской (на участке от улицы Кирова до улицы Чернышевского).
Как объяснили в администрации Ленинского района Уфы, ограничения связаны с проведением в городе межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции Приволжского и Уральского федеральных округов.