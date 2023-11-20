14:10 (мск), источник: dostup1.ru
С потеплением и снегопадами в Челябинске рухнет атмосферное давление
Колебания давления происходят постоянно. Но обычно они составляют 1−2 мм ртутного столба и не ощущаются человеком.
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С потеплением и снегопадами в Челябинске рухнет атмосферное давление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что днем 20 ноября в центре города барометры показывают 752 мм ртутного столба при норме 745 мм.
«В течение суток давление значительно понизится и составит 740 мм», — сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.
В областном центре ночью 21 ноября будет минус 7−9, слабый снег. Днем во вторник прогнозируется минус 1−3, облачно с прояснением, небольшой снег, ветер юго-восточный 6−11 м/с.
Ночью 22 ноября ожидается минус 4−6, небольшой снег. Днем в четверг облачно, снег, мокрый снег, от нуля до минус 2, ветер юго-восточный, восточный 4−9 м/с.
Отметим, колебания атмосферного давления происходят постоянно. Но обычно они составляют 1−2 мм ртутного столба и не ощущаются человеком. Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.