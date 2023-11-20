14:50 (мск), источник: Комсомольская правда
«Вместо оценок — скандалы»: в Свердловской области учителя пожаловались на электронный дневник
Учителя из Свердловской области не могут ввести оценки в электронный дневник из-за сбоев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученикам прилетают запоздалые «двойки», а их родители чуть ли не с боем рвутся в школу, чтобы выяснить, почему это происходит. Оказывается, у учителей в Свердловской области возникли неполадки с работой системы автоматизированной информационной системой «Образование» (АИС). Об этом они на условиях анонимности рассказали «КП-Екатеринбург».
ЗАЧЕМ НУЖНА СИСТЕМА?
Электронными дневниками в школах пользуются не первый год. Однако с 1 сентября 2023 года все школы Свердловской области переходят на АИС «Образование». Это решение было принято в соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики области от 29.05.2023 № 02−01−82/7470 «Об авторизации в ЭЖД через ЕСИА», по постановлению Правительства РФ от 13.07.2022 № 1241.
Автоматизированная информационная система «Образование» представляет собой объединенное цифровое пространство, в котором есть несколько модулей. Один из них для учителей, он называется «Электронный журнал». В нем содержится информация о расписании, классах, посещаемости и тому подобное. И через нее учителя ставят оценки школьникам. И в этой же системе есть подраздел «Дневник». Зайти на него можно портал ГИС СО «Единое цифровое пространство». Пока родители входят в нее через временные пароли-логины. Позже авторизация будет доступна через портал «Госуслуг». Соответственно и дети должны регистрироваться на портале.
Кроме того, на платформе «ВКонтакте» существует пространство для педагогов «Сферум». Оно представляет собой отдельный сайт с закрытым безопасным образовательным пространством. В нем можно будет создавать чаты, запускать индивидуальные и групповые звонки и обмениваться файлами. Собственно, это тот же мессенджер, только на другой платформе. И им педагоги пользуются для взаимодействия с родителями.
Но пока система идеальная лишь на бумаге.
«ВЫСТАВЛЯЕМ ВСЕ ЗАНОВО»
По поводу использования системы АИС «Образование» и его подраздела «Дневник» не утихают споры. По словам учителей, — для них эта система сущее наказание, а для родителей — очередной повод подумать, как заводить новый аккаунт на «Госуслугах» для детей. Учитель истории одного из свердловских городов рассказала, что проблемы с системой АИС «Дневник» длятся с сентября.
— Нас предупредили, что переход на АИС необходим для нашей же безопасности. Якобы прежний электронный дневник уязвим для внешнего воздействия. Остерегаются утечки данных, через уже недружественные для России платформы, — рассказывает собеседник «КП»-Екатеринбург. — В начале учебного года дневник вообще не работал. Впервые смогли зайти в него в конце сентября. Сайт вылетал, выдавал нам ошибку. В октябре стало чуть лучше, и мы начали выставлять оценки, но они исчезали и приходилось выставлять все заново. Было и такое, что все оценки за триместр пропадали !
По словам учителя, сложно получить и обратную связь по работе с приложением.
— У нас есть чат, где мы общаемся с разработчиками. Они в ответ на наши жалобы говорят, что сделать ничего не могут в текущий момент, — рассказывает учитель. — Еще одна беда в том, что родители не спешат подключать через свои «Госуслуги» детей. Не у всех есть аккаунты и регистрации. Из-за этого нам приходиться чуть ли не объяснительные руководству писать.
В итоге — недовольство родителей. Они не согласны с запоздалыми результатами и требуют объяснений от преподавателя.
— Мамы учеников приходят к нам на разборки. Одна устроила истерику в кабинете у руководства из-за «двойки» в дневнике. Я выставила ее потому что ученик еще две недели назад не принес сделанную контурную карту. Но оценка встала только в текущие даты. И родители качают права, требуют убрать ее, — говорит учитель истории.
Учитель одной из начальных школ Екатеринбурга отмечает, что труднее всего заставить пользоваться системой родителей.
— Нам сказали переходить на АИС и «Сферум» от «ВКонтакте». Попасть в систему АИС удается не всем учителям. Это отнимает большое количество времени и сил. Что касается «ВКонтакте», то статистика такова, что в соцсети зарегистрирован один из четырех родителей, — говорит учитель начальной школы.
БЕЗ МЕССЕНДЖЕРА НИКАК?
Ранее, в Екатеринбурге учителя пожаловались на то, что им запретили общаться с родителями на сторонних мессенджерах кроме «Сферума». Эта мера была озвучена учителям, чтобы данные из чатов не попали к сторонним лицам и компаниям.
Однако в областном департаменте информационной политики на запрос «КП-Екатеринбург» пояснили, что система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители. Также сообщалось, что использовать платформу «Сферум» рекомендовали в Министерстве просвещения России.
— В части образовательного процесса в российских школах используются и активно применяются отечественные программы, такие как информационная система «Моя школа» / «Мой колледж», а также «Сферум» как часть цифровой образовательной среды (ЦОС). Она дополняет классические традиционные формы очного обучения, расширяет возможности, но ни в коем случае не подменяет эти процессы — говорилось в ответе на запрос.