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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за гриппа и ОРВИ в Воронеже закрыты 26 классов

Ограничения учебного процесса из-за сезонной заболеваемости введены в 18 школах.

Источник: Комсомольская правда

К 20 ноября в 18 воронежских школах из-за заболевших ОРВИ и гриппом учеников закрыты 26 классов. Об этом сообщает газета «Новости Воронежа». Ситуацию с сезонной заболеваемостью школьников и профилактическими мероприятиями обсудили на планерке в городской администрации. Сотрудники управления образования и молодежной политики ежедневно выезжают с проверками в школы без предупреждения их руководства. На сегодняшний момент общая заболеваемость составляет 6,5 процента.

Как отмечают чиновники мэрии, приостановка учебной деятельности — вынужденная, но действенная мера, позволяющая разобщить учащихся и снизить распространение инфекций. Поэтому управление образования обращается к родителям с просьбой проявить максимум ответственности и не отправлять детей с повышенной температурой и признаками ОРВИ на уроки, прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний, ограничить необязательные контакты. Так можно снизить риск роста заболеваемости, а значит, и приостановки учебного процесса.

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