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15:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге продлен «желтый» уровень погодной опасности

В Северной столице снова продлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидромета.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +9°

Погода снова определяется как потенциально опасная. На дорогах возможна гололедица. Власти настоятельно советуют автомобилистам и пешеходам соблюдать особую осторожность. И, по возможности, тем, кто хочет сесть за руль своей машины, все-таки воздержаться от поездки и воспользоваться общественным транспортом из-за высокого риска ДТП.

Пока что предупреждение действует до 13 часов 21 ноября. А объявлен «желтый» уровень погодной опасности был еще 17 ноября.

Главный синоптик города Александр Колесов со своей стороны предупреждает, что серьезных изменений погоды петербуржцам нужно ждать в ночь на 23 ноября. К Северной столице приблизится циклон. Со снегом, ветром порывами до 15−17 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется метель.

Столбик термометра в ближайшие дни будет показывать от минус 3 до минус 8 градусов. Вероятно даже небольшое потепление — до минус 1 градуса. А в дальнейшем горожан ждет зимняя погода с отрицательными температурами.

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