16:16 (мск), источник: dostup1.ru
Зима возьмет верх: После оттепели на Урале ударит мороз до 26 градусов
Напомним, в ближайшие сутки циклон над Северным Кавказом начнет двигаться на северо-восток.
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После оттепели на Урале ударит мороз до 26 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в ближайшие сутки циклон над Северным Кавказом начнет двигаться на северо-восток, Уральский регион окажется в его власти днем во вторник.
«21−23 ноября ожидаются снегопады, местами — сильные, метель, снежный накат на дорогах. В Челябинской и Курганской областях кратковременно снег будет переходить в мокрый снег, вероятен гололед. Температура воздуха ночью ожидается минус 6−11, на севере Свердловской области — до минус 14, днем — минус 1−6, на юге Челябинской, Курганской области температура днем может подняться до оттепели — от нуля до плюс 2», — прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
По ее данным,
В дальнейшем поступление порции арктического воздуха укрепит мороз: 24 ноября ночью ожидается минус 13−18, днем — минус 8−13, 25 ноября ночью будет минус 18−23, днем — минус 6−11, на севере Свердловской области ночью до минус 26, днем — до 16.