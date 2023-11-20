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16:16 (мск), источник: dostup1.ru

Зима возьмет верх: После оттепели на Урале ударит мороз до 26 градусов

Напомним, в ближайшие сутки циклон над Северным Кавказом начнет двигаться на северо-восток.

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Источник: Агентство «Москва»

После оттепели на Урале ударит мороз до 26 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ближайшие сутки циклон над Северным Кавказом начнет двигаться на северо-восток, Уральский регион окажется в его власти днем во вторник.

«21−23 ноября ожидаются снегопады, местами — сильные, метель, снежный накат на дорогах. В Челябинской и Курганской областях кратковременно снег будет переходить в мокрый снег, вероятен гололед. Температура воздуха ночью ожидается минус 6−11, на севере Свердловской области — до минус 14, днем — минус 1−6, на юге Челябинской, Курганской области температура днем может подняться до оттепели — от нуля до плюс 2», — прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По ее данным, 24—25 ноября циклон, перемещаясь на север Свердловской области, растратит энергию — снегопады значительно ослабеют. Высота снежного покрова к концу текущей недели в большинстве районов достигнет 12−26 см, несколько меньше на юго-востоке Свердловской и в Курганской области, 4−10 см.

В дальнейшем поступление порции арктического воздуха укрепит мороз: 24 ноября ночью ожидается минус 13−18, днем — минус 8−13, 25 ноября ночью будет минус 18−23, днем — минус 6−11, на севере Свердловской области ночью до минус 26, днем — до 16.

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