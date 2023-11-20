15:49 (мск), источник: СуперОмск
В омском воздухе было превышено содержание хлорида водорода
Обь-Иртышское УГМС сообщило в понедельник, 20 ноября 2023 года, о выбросах за 17 и 18 ноября 2023 года.
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«Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 17 ноября 2023 года содержание хлорида водорода составило 1,6 ПДК в Советском АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный», — рассказали метеорологи.
По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 18 ноября 2023 года, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города не наблюдалось. В целом уровень загрязнения воздуха в Омске был низкий.