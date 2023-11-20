16:03 (мск), источник: МК.RU Челябинск
День Челябинской области устроят в Москве
В рамках выставки «Россия» 22 ноября жителей столицы познакомят с культурой Челябинской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В программе — музыкальное шоу, кинопоказ, дегустация южноуральской кухни. Об этом сообщает департамент креативных индустрий Агентства международного сотрудничества Челябинской области.
В зоне культурных проектов губернатор Челябинской области Алексей Текслер расскажет о достижениях региона.
Гости выставки-форума смогут увидеть шоу барабанщиков, покоривших фанатов Чемпионата мира по футболу в Катаре, послушать образовательные лекции, посетить мастер-классы от танцоров и спортсменов. На форуме предусмотрена интерактивная спортивная программа.
Также гостей и жителей столицы, посетителей форума будут удивлять перформансом этнокостюмов, которые помогут вспомнить уральские сказы и народные промыслы. Гости увидят спектакль «Лето. Август. Навсегда» от Алексея Тетюева.
Кроме того, в Доме российской кухни пройдет дегустация блюд локальной кухни. В южноуральском меню — пельмени, пирог с бараниной, тушеной в квасе и кулебяка с щукой.