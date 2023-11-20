«Главное, чтобы не пьяный». Москвичи активно бронируют Дедов Морозов

В Москве стартовал сезон охоты за Дедом Морозом и Снегурочкой. Сейчас заказать сказочный тандем можно по относительно низкой цене. Во сколько это обойдётся, выяснили aif.ru.
Социологические исследования, традиционно проводимые туротраслью в преддверии новогодних каникул, констатирует: большинство россиян (67%) собираются отмечать Новый 2024 год дома. Каждый девятый отправится в гости к родственникам или друзьям, а 2% граждан и вовсе не намерены праздновать. Но какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Хотя бы для того, чтобы порадовать детей.
Москвичи уже начали бронировать поздравление на дому от Деда Мороза и Снегурочки. На одном из сайтов бесплатных объявлений эту информацию aif.ru подтвердили: «Уже вовсю идет бронь! Заказывать надо чем раньше, тем лучше. Есть вероятность, что свободных мест будет мало».
В прошлом году в Москве услуги новогодних аниматоров в среднем стоили 2,5 тыс. руб. В этом сезоне их услуги подорожали, что подтверждают выставленные расценки — очный визит сказочных персонажей домой начинается от 3−4 тыс. руб. Выступление новогодней пары длится от 15 до 40 минут.
«В расширенную программу входит: знакомство с детьми, хороводы, игры, танцы, подарки, загадывание желаний». — сообщил менеджер по организации мероприятий.
Но есть и более дешевые варианты. Например, за 400−600 ₽ Дед Мороз поздравит вас по скайпу или видеосвязи. А за 1 тыс. руб. мужчина с «большим опытом» (так сказано в объявлении — прим. ред.) обещает поздравить детей и взрослых. Одновременно с этим он делает широкий новогодний жест: «Если не понравится — не платите!».
Подать объявление об услугах Деда Мороза может каждый желающий. Правда, не всегда такая форма услуг заканчивалась торжественно, поэтому несколько лет назад в России даже хотели создать реестр тех, кто явился поздравлять клиентов в пьяном виде. Из-за опасений нарваться на слабохарактерного по отношению к алкоголю волшебника москвичи чаще обращаются в компании, которые предлагают соответствующие услуги аниматоров.
«У нас Дед Мороз и Снегурочка — это профессиональные актеры или студенты театральных вузов, — рассказывает менеджер одной из таких фирм. — Поэтому выступление будет яркое, запоминающееся и уникальное».
Расценки у подобных фирм выше, но и гарантий больше. Правда, нюансов тоже немало. Например, один Дед Мороз стоит почти в два раза дешевле, чем если он придет со Снегурочкой.
«Минимальный ценник в начале декабря. До 15 числа стоимость получасового поздравления Деда Мороза — от 5,5 тыс. руб. За эти деньги он со Снегурочкой поздравит вашего малыша и поиграет с ним в игры», — сообщает менеджер одной из компаний.
А если вы спохватились в последний момент, то заказать аниматоров ближе к новогодней дате может стоить уже от 6,5 до 9 тыс. руб. 31 декабря цена может колебаться от 12 до 26 тыс. Затем, на январских каникулах, она плавно снижается.
«Если же вы проживаете за МКАДом, то к стоимости прибавляется 100 рублей за каждый километр», — предупреждают в компании, предоставляющей услуги аниматоров.
Если же вы решите сэкономить, и самостоятельно выступить в роли Деда Мороза, то костюм новогоднего волшебника вам обойдется сейчас в среднем в 6−8 тыс. руб. Также можно костюм арендовать. Тогда его стоимость вам обойдется от 500 ₽ до 11 тыс. руб. в сутки — в зависимости от качества и «богатства» украшений костюма. Но средняя цена — 1−1,5 тыс. руб. Бороду можно купить в специализированном магазине по цене от 400 ₽, а красные валенки — от 700 ₽ А вот отличное настроение и радостный детский смех не купишь ни за какие деньги — это вечное.