17:43 (мск), источник: Don24.ru
В Ростове назвали маршруты новых электробусов
Ростовская область, 20 ноября 2023. DON24.RU. В Ростове назвали маршруты новых электробусов. Первая партия электробусов уже прибыла в город. Пока их девять.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как рассказали в администрации донской столицы, курсировать они будут по маршрутам:
№ 88 Главный железнодорожный вокзал — музей «Россия — моя история»,
№ 58 Сельмаш — Центральный рынок, дублер троллейбусного маршрута № 7,
№ 17а Микрорайон Левенцовский — Центральный рынок, аналог троллейбусного маршрута № 17а.
«Электробусы оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров, оснащены автоинформаторами, электронными табло и системами видеонаблюдения», — добавили в администрации.
Также сообщили, что емкость аккумуляторных батарей рассчитана на 60−90 км.
Всего до конца года в донскую столицу прибудут еще 20 единиц электробусов и шесть зарядных станций.