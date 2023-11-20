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17:43 (мск), источник: Don24.ru

В Ростове назвали маршруты новых электробусов

Ростовская область, 20 ноября 2023. DON24.RU. В Ростове назвали маршруты новых электробусов. Первая партия электробусов уже прибыла в город. Пока их девять.

Источник: Правительство Ростовской области

Как рассказали в администрации донской столицы, курсировать они будут по маршрутам:

№ 88 Главный железнодорожный вокзал — музей «Россия — моя история»,

№ 58 Сельмаш — Центральный рынок, дублер троллейбусного маршрута № 7,

№ 17а Микрорайон Левенцовский — Центральный рынок, аналог троллейбусного маршрута № 17а.

«Электробусы оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров, оснащены автоинформаторами, электронными табло и системами видеонаблюдения», — добавили в администрации.

Также сообщили, что емкость аккумуляторных батарей рассчитана на 60−90 км.

Всего до конца года в донскую столицу прибудут еще 20 единиц электробусов и шесть зарядных станций.

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