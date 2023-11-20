17:32 (мск), источник: АиФ Кубань
Из-за непогоды исчезла очередь в Японский сад в Краснодаре
Некоторых горожан дождь не смущает, и они решили воспользоваться шансом, чтобы прогуляться по парку.
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Из-за непогоды исчезла очередь в Японский сад в Краснодаре.
Перед инфоматом для получения QR-кодов было безлюдно даже в выходные. Однако некоторых горожан дождь не смущает, и они решили воспользоваться шансом, чтобы прогуляться по парку.
Воскресенье, время 10:30 — пожалуйста, ни одного человека. Получайте код и заходите. Это для тех, кто говорит, что невозможно попасть в Японский сад. Погода замечательная для прогулок, дождик небольшой. Можно все исправить при помощи куртки с капюшоном. Гуляйте, наслаждайтесь — людей мало.
«АиФ-Юг» писал — согласно новому расписанию, коды на посещение локации выдаются семь раз в день. Чтобы попасть в Японский сад, горожанам и туристам обычно приходится отстоять длинную очередь.
Недавно стало известно, что отдельные местные жители стали торговать кодами за 4500 рублей. Однако в руководстве парка напомнили, что вход и в парк «Краснодар», и в Японский сад — бесплатный.