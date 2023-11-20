18:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Дождь со снегом, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 21 ноября
В Волгограде и области ожидаются метель и гололед.
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В конце ноября в Волгоградскую область пришло резкое похолодание. Теплая, солнечная погода сменилась на дождливую и пасмурную. В северных районах метут метели, а ночью заморозки. О том, какой будет погода в регионе 21 ноября, сайту volgograd.kp.ru сообщили синоптики волгоградского Гидрометцентра.
— Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. По северным районам метель. На дорогах гололедица, — уточнили в ЦГМС.
В области ночью будет 0…-5 градусов, днем температура прогреется до −3…+2 тепла. В Волгограде по прогнозам синоптиков ожидается ночью 0…-2, днем 0…+2 тепла. Ветер усилится до 20 метров в секунду.