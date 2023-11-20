Отключат электричество 21 ноября в четырех районах Волгограда

Среди коммунальных страдальцев, которые будут сидеть во вторник без света, подзарядки гаджетов, а в частном секторе и без отопления — жители четырех районов Волгограда. В списках адресов на плановые отключения электричества 21 ноября 2023 года в Волгограде указаны дома Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального и Советского районов, сообщили в «Россети Юг».
В Краснооктябрьском районе 21.11.2023 с 9 до 17 часов обесточат в который раз дома в частном секторе на улицах: Аграрная, 21−43, 34−38, 47 и Окраинная, 1б-19б, 1−19, 2−18.
В Дзержинском районе Волгограда 21 ноября 2023 отключения электричества запланированы с 9.00 до 17.00 в домах на пр. Жукова, 15−25, 31−39, улицах Батурская, 2, 4, 8, 1−7, Могилевская 34, Пионерская, 38−36, Унжинская, 43, 45. И в Центральном районе Волгограда среди коммунальных страдальцев будут жители дома на улице Пархоменко, 57. Света не будет с 9.00 до 16.00.
В Советском районе во вторник с 9 до 17 часов без электричества из-за плановых отключений останутся улицы: Авиаторская, 2, Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, Красноволжская, 104а, 106, Рабочая, 103, 107, Садовая, 110 и Тверская, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 160−167, 159.