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19:20 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Кишинев готов к снегопадам, метелям и гололеду: трактора — на низком старте, закуплено более 1500 тонн соли

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Кишинева уведомляет о готовности к зиме.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Кишинева уведомляет о готовности к зиме. В случае гололеда или осадков управление задействует специальную технику и использует материалы для противоскольжения во дворах многоквартирных жилых домов, на тротуарах, а также на улицах, находящихся в ведении ГУЖКХБ, передает IPN.

Специальное оборудование готово к началу холодного сезона и передано в распоряжение муниципальным предприятиям жилищного хозяйства столицы.

В целом это около 80 транспортных единиц. Большинство из них, 50, — это тракторы. В распоряжении ГУЖКХБ находятся также 20 машин и оборудования «HakoCityMaster» и 10 мини-погрузчиков «Avant». Техника оснащена снегоуборочной щеткой, снегоуборочным отвалом и приспособлением для разбрасывания соли.

Жилищно-коммунальным ведомством в текущем году закуплено 1516,4 тонны соли, которая хранится на всех предприятиях, предоставляющих услуги в секторах.

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