00:31 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 21 ноября
Этот день является 325-м в григорианском календаре, до нового года остается 40 дней.
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Знаете ли вы, что 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения? Официально праздник был провозглашен в 1996 году, хотя сама история телевидения началась почти век назад. О том, чем еще ознаменовано 21 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 21 ноября
В 1877 году Томас Эдисон изобрел фонограф.
В 1926 году в Витебске был открыт Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа.
В 1934 году состоялось первое выступление одной из величайших джазовых певиц Эллы Фицджеральд.
Также 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, а в России это день налоговика.
Кто родился 21 ноября
Философ и писатель Вольтер (1694−1778).
Художник Рене Магритт (1898−1967).
Народный артист СССР Михаил Глузский (1918−2001).
Композитор Ян Френкель (1920−1989).
Журналист и правозащитник Александр Гинзбург (1936−2002).
Актриса Голди Хоун (1945).
Театральный режиссер Эймунтас Някрошюс (1952−2018).
Писатель-фантаст Ник Перумов (1963).
Певица Бьорк (1965).
21 ноября в православном календаре
Православные отмечают праздник в честь ангелов, во главе которых архангел Михаил.
Именины
В этот день именины у Марфы, Гавриила, Михаила, Рафаила, Варахиила.
21 ноября в народном календаре
21 ноября — Михайлов день. Праздник в честь ангелов и архангелов был установлен в IV веке Лаодикийским собором.
Часто в этот день была оттепель, снег на улицах таял, и люди называли это Михайловскими грязями. В таком случае люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Также в этот день случались и морозы, тогда народ говорил: «Михайло мосты мостит».
Если же в этот день был туман, то все готовились к оттепели, а если инеем все было покрыто, то ждали больших снегов.
В этот день хозяйки накрывали столы — начинались гулянья и пиры. Праздник мог затянуться на неделю.