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00:31 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 21 ноября

Этот день является 325-м в григорианском календаре, до нового года остается 40 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения? Официально праздник был провозглашен в 1996 году, хотя сама история телевидения началась почти век назад. О том, чем еще ознаменовано 21 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 21 ноября

В 1877 году Томас Эдисон изобрел фонограф.

В 1926 году в Витебске был открыт Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа.

В 1934 году состоялось первое выступление одной из величайших джазовых певиц Эллы Фицджеральд.

Также 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, а в России это день налоговика.

Кто родился 21 ноября

Философ и писатель Вольтер (1694−1778).

Художник Рене Магритт (1898−1967).

Народный артист СССР Михаил Глузский (1918−2001).

Композитор Ян Френкель (1920−1989).

Журналист и правозащитник Александр Гинзбург (1936−2002).

Актриса Голди Хоун (1945).

Театральный режиссер Эймунтас Някрошюс (1952−2018).

Писатель-фантаст Ник Перумов (1963).

Певица Бьорк (1965).

21 ноября в православном календаре

Православные отмечают праздник в честь ангелов, во главе которых архангел Михаил.

Именины

В этот день именины у Марфы, Гавриила, Михаила, Рафаила, Варахиила.

21 ноября в народном календаре

21 ноября — Михайлов день. Праздник в честь ангелов и архангелов был установлен в IV веке Лаодикийским собором.

Часто в этот день была оттепель, снег на улицах таял, и люди называли это Михайловскими грязями. В таком случае люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Также в этот день случались и морозы, тогда народ говорил: «Михайло мосты мостит».

Если же в этот день был туман, то все готовились к оттепели, а если инеем все было покрыто, то ждали больших снегов.

В этот день хозяйки накрывали столы — начинались гулянья и пиры. Праздник мог затянуться на неделю.

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