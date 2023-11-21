00:29 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Мороз до −13, дождь и снег ожидаются 21 ноября в Беларуси
Морозы и дожди прогнозируются в Беларуси во вторник, 21 ноября.
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В Беларуси во вторник, 21 ноября, прогнозируются дожди, снег и мороз до −13 градусов, сообщает портал pogoda.by.
По прогнозу синоптиков, в стране осадков не ожидается, они возможны лишь в ночное время по юго-западной части. В дневное время по югу Беларуси пройдут снег, мокрый снег, дождь. Туман и гололед прогнозируются по юго-западу. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется восточный, северо-восточный. Ночью температура воздуха будет от −3 до −10 градусов. Кроме того, при прояснениях по северо-востоку страны морозы усилятся до −13 градусов, а по юго-западу ожидается от −1 до −2 градусов. Днем температура воздуха составит от −6 до +1 градуса.