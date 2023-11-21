Главное
Спецоперация на Украине
00:29 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Мороз до −13, дождь и снег ожидаются 21 ноября в Беларуси

Морозы и дожди прогнозируются в Беларуси во вторник, 21 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 4 м/с 41% 766 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси во вторник, 21 ноября, прогнозируются дожди, снег и мороз до −13 градусов, сообщает портал pogoda.by.

По прогнозу синоптиков, в стране осадков не ожидается, они возможны лишь в ночное время по юго-западной части. В дневное время по югу Беларуси пройдут снег, мокрый снег, дождь. Туман и гололед прогнозируются по юго-западу. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется восточный, северо-восточный. Ночью температура воздуха будет от −3 до −10 градусов. Кроме того, при прояснениях по северо-востоку страны морозы усилятся до −13 градусов, а по юго-западу ожидается от −1 до −2 градусов. Днем температура воздуха составит от −6 до +1 градуса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Коронавирусу исполнилось четыре года: что мы точно знаем о болезни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта