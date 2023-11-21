Сборная Казахстана уступила Словении и не смогла выйти на ЕВРО-2024

Для прямого выхода на главное футбольное первенство для всего европейского континента Казахстану необходима была только победа. Словению устраивала ничья.
Борьба завязалась со стартового свистка сразу же. На 40-й минуте Ян Вороговский грубо сыграл против словенского футболиста и получил желтую карточку. Было назначено пенальти в ворота Игоря Шацкого, с которого хозяева поля открыли счет в этой встречи. Автором гола стал 20-летний Беньямин Шешко. На перерыв Словения уходила с минимальным преимуществом.
На старте второго тайма героем для всей страны становится Рамазан Оразов. На 47-й минуте казахстанец сравнивает счет — 1:1. На 85-й минуте словенцы снова забивают. Свою команду вперед вывел Беньямин Вербич. До конца игры цифры на табло не изменились. Итоговый счет — 1:2. Казахстан уступает и на данный момент не выходит на ЕВРО-2024.
Таким образом, с группы H на чемпионат Европы вышли Дания и Словения. Казахстан же теперь поборется за путевку на Евро в Лиге Наций.