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00:44 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Сборная Казахстана уступила Словении и не смогла выйти на ЕВРО-2024

Национальная сборная Казахстана по футболу на выезде проиграла Словении в последнем матче отборочного цикла на чемпионат Европы и не смогла пробиться в финальную стадию ЕВРО-2024, передает NUR.KZ.

Источник: Казахстанская федерация футбола

Для прямого выхода на главное футбольное первенство для всего европейского континента Казахстану необходима была только победа. Словению устраивала ничья.

Борьба завязалась со стартового свистка сразу же. На 40-й минуте Ян Вороговский грубо сыграл против словенского футболиста и получил желтую карточку. Было назначено пенальти в ворота Игоря Шацкого, с которого хозяева поля открыли счет в этой встречи. Автором гола стал 20-летний Беньямин Шешко. На перерыв Словения уходила с минимальным преимуществом.

На старте второго тайма героем для всей страны становится Рамазан Оразов. На 47-й минуте казахстанец сравнивает счет — 1:1. На 85-й минуте словенцы снова забивают. Свою команду вперед вывел Беньямин Вербич. До конца игры цифры на табло не изменились. Итоговый счет — 1:2. Казахстан уступает и на данный момент не выходит на ЕВРО-2024.

Таким образом, с группы H на чемпионат Европы вышли Дания и Словения. Казахстан же теперь поборется за путевку на Евро в Лиге Наций.

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