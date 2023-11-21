04:10 (мск), источник: AmurMedia.ru
250 тысяч рублей заплатит медцентр в Хабаровске за скользкий пол
При падении на скользком полу пожилая женщина получила тяжелую травму.
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В Хабаровске по иску прокурора суд взыскал с медицинского центра 250 тысяч рублей в пользу пожилой женщины, пострадавшей при падении на скользком полу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку по обращению местной жительницы в связи с причинением вреда здоровью.
Установлено, что при посещении медицинского центра заявительница, выходя из кабинета в коридор, поскользнулась, потеряла равновесие и упала. В результате чего получила тяжелую травму в виде закрытого перелома лонной и седалищной костей.
Причинами падения явились мокрый пол в помещении лечебного учреждения, наличие на ногах полиэтиленовых бахил, а также отсутствие информационных табличек о проведении влажной уборки помещения.
С учетом фактических обстоятельств причинения вреда, характера физических и нравственных страданий, возраста и состояния здоровья женщины, характера полученных травм, необходимости прохождения лечения, прокурор обратился с иском в суд в защиту прав пенсионерки о взыскании денежной компенсации морального вреда.
Решением Центрального районного суда г. Хабаровска с ответчика в пользу пострадавшей взыскано 250 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.