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Спецоперация на Украине
03:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Гидов для китайских туристов будут готовить в Хабаровске

В 2023 году Китай открыл свои границы.

В Хабаровске прошло заседание президиума регионального правительства. На нем рассмотрели итоги туристического сезона в китайском направлении. Напомним, в сентябре Китай открыл свои границы в безвизовом режиме, а ранее туда можно было отправиться при наличии визы.

За девять месяцев в Китай россияне ездили 993 тысячи раза. Хабаровский край в этой статистике на 28 месте по стране и на втором — по ДФО.

Это направление планируют развивать: в сфере бизнеса, культуры, международного сотрудничества. Кроме того, в регионе планируют готовить гидов для туристов из Поднебесной. Займутся этим на базе кафедры «Востоковедение» ТОГУ. Они будут сопровождать гостей уже в навигации следующего года.

Местные компании уже создали несколько программ для развлечения туристов из КНР. Это экологические и промышленные туры в том числе.

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