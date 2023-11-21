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Спецоперация на Украине
07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области потеплеет до +2 градусов, и пойдут дожди

Небольшое потепление ждет омичей со среды.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 4 м/с 65% 767 мм рт. ст. +8°

В Омскую область в середине недели вернется тепло. Температура воздуха превысить отметку в 0 градусов.

Завтра, 22 ноября, ночью ожидается −5…-10, при прояснении — до −15. Днем воздух прогреется до −4…+1. В течение суток без осадков. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В четверг, 23 ноября, в ночные часы будет −1…-6 градусов. Днем температура воздуха составит от −3 до +2. Синоптики прогнозируют дождь и снег. Местами гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7−12 м/с, местами порывы до 15−18 м/с.

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