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08:01 (мск), источник: Сиб.фм

Что надеть на новогодний корпоратив: рассказала стилист из Новосибирска

Стилист из Новосибирска рассказала про модный наряд на новогодний корпоратив.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске стилист Марина Воробьева дала советы девушкам для того, чтобы выбрать изумительный и запоминающийся наряд на корпоратив в честь Нового года.

Марина сообщила, что сейчас в тренде наряды со стразами, перьями, мелкими и крупными украшениями. Поэтому для дополнения в образе можно смело использовать аксессуары для волос, например, заколку с перьями.

Особое внимание стоит уделить и тренду на металл, золото и серебро. Это можно отразить через костюмы или брюки из латекса.

Завершить образ можно нюдовым макияжем, если вы всё же решились на яркий наряд.

Если образ у вас недостаточно яркий для празднования, то можно сделать акцент на губах или добавить блеск волосам, использовав глиттер.

Напомним, что новосибирский стилист предложила три варианта на замену шапке зимой.

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