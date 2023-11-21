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07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидаются дожди со снегом

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 4 м/с 65% 767 мм рт. ст. +8°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 21 ноября, ожидаются осадки в виде снега, днем переходящие в мокрый снег, снег с дождем. В отдельных районах прогнозируется гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура днем составит −2,+3°.

Завтра, 22 ноября, в республике пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, днем переходящие в снег. В некоторых районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.

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