07:37 (мск), источник: dostup1.ru
Штормовую погоду обещают синоптики на Южном Урале в ближайшие дни
В регионе ожидаются сильные порывы ветра, снегопады.
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Облачно с прояснением, небольшой снег, ветер юго-восточный 6−11 метров в секунду и минус 3−5 — такой прогноз на вторник, 21 ноября, дают синоптики для Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В семь утра в центре города минус 8, влажность воздуха 70%, ветер юго-восточный 4−9 м/с, атмосферное давление 748 мм ртутного столба при норме 745 мм.
В Челябинской области местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в горах — умеренные, в отдельных районах могут наблюдаться метели, гололедные явления, в горах — сильная гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 6−11 м/с, кое-где порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха составит минус 1−6 градусов.
В дальнейшем поступление порции арктического воздуха укрепит мороз: 24 ноября ночью ожидается минус 13−18, днем — минус 8−13, 25 ноября ночью будет минус 18−23, днем — минус 6−11.