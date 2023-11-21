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05:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Президент выразил соболезнования по поводу смерти Тулеева

Прощание с экс-губернатором состоится 22 ноября.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Амана Тулеева. Прощание с бывшим губернатором состоится 22 ноября.

«Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим, народным губернатором, которому доверяли люди», — пишет Путин.

20 ноября умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 20 лет и 9 месяцев он руководил регионом. Мы писали, какие поступки и начинания покойного запомнятся жителям области, а также вспоминали его цитаты и мысли о вечном.

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