05:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Президент выразил соболезнования по поводу смерти Тулеева
Прощание с экс-губернатором состоится 22 ноября.
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Амана Тулеева. Прощание с бывшим губернатором состоится 22 ноября.
«Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим, народным губернатором, которому доверяли люди», — пишет Путин.
20 ноября умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 20 лет и 9 месяцев он руководил регионом. Мы писали, какие поступки и начинания покойного запомнятся жителям области, а также вспоминали его цитаты и мысли о вечном.