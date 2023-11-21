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Спецоперация на Украине
08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Багги «Ерофей» передали сотрудникам Росгвардии из Хабаровска

Машины выпускают на местном предприятии.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудникам хабаровского управления Росгвардии передали тактические багги «Ерофей», которые создают на местном предприятии. Специалисты получили четыре современные машины, которые адаптированы под задачи их подразделения и прошли испытания на СВО. Это легкая и быстрая машина с высокой проходимостью. Ее просто использовать и обслуживать. По бездорожью багги сможет разогнаться до 120 километров в час, ее грузоподъемность — 350 килограммов.

— Потребность в таком транспорте, по словам росгвардейцев, в зоне СВО очень высока. В течение следующего года сотрудники регионального управления Росгвардии получат еще шесть тактических внедорожников, — рассказали в Росгвардии Хабаровска.

Процесс помощи мобилизованным лично контролирует губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Это не только социальная поддержка, но и материально-техническое оснащение. Ранее им передали приборы ночного видения, тепловизоры и современные радиостанции.

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