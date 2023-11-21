05:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе построят заводы по производству стройматериалов
Такую задачу поставил губернатор на научно-практической конференции.
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В Кузбассе построят заводы по производству стройматериалов, что повысит темпы работ для комплексного развития территории и снизит стоимость квадратного метра. Такую задачу поставил Сергей Цивилев.
«Сейчас перед строительной отраслью стоит амбициозная задача — построить новый Кузбасс. Будет обеспечена шаговая доступность всех социальных объектов с сетью пешеходных и велодорожек, соединяющих все районы в наших городах. Архитектурные решения в духе кварталов “хрущевок” недопустимы. Нужна красивая архитектура, особый кузбасский стиль с применением биотехнологий в строительстве», — сказал губернатор.
Так, в рамках комплексного развития территорий в Кемерове продолжается строительство улицы Соборная: монтаж коммунальной инфраструктуры для будущих микрорайонов, укладка асфальта на улицах.
Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет говорил «АиФ в Кузбассе», что в регионе остро не хватает некоторых строительных материалов, а заводы по их производству сильно загружены. В Кемеровской области планируют построить кирпичный завод, завод по производству пластика и сэндвич-панелей.