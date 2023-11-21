05:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Ледовый городок главной елки Красноярска украсят сказочные персонажи
На острове Татышев появятся герои поэмы «Руслан и Людмила».
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Накануне администрация Красноярска представила эскизный проект ледового городка на острове Татышев. По задумке авторов, возле главной елки краевого центра появятся герои поэмы «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина.
Традиционно на входе гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а дальше в сказочный мир погрузят Царевна и Серый Волк, Русалочка, Черномор, 33 Богатыря и другие персонажи.
— Более 1200 ледяных блоков будет использовано для создания новогодних фигур. Художники-резчики приедут к нам со всего Красноярского края, — говорит Михаил Ковтунов, директор Татышев-парка.
С каждой ледовой скульптурой городка можно будет взаимодействовать — горожане смогут присесть на них и даже забраться внутрь фигур. Также красноярцев ждет три больших горки длиной ската не менее 60 метров, две средних и еще две малых горки. Фотозона разместится возле новогодней елки с шестью ледяными фигурами.
Ледовым ограждением елки станут 33 богатыря. Сейчас специалисты монтируют металлический каркас и устанавливают ветки. По завершению всех этапов работ горожане увидят новогоднюю красавицу в ярком обличии — светодинамической иллюминации. Все работы должны закончить до 20 декабря.
— Всего на территории ледового городка будет создано 17 ледовых композиций, — добавили в мэрии.