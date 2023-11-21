Эволюция бактерий проходит гораздо быстрее, чем разработка новых противомикробных препаратов, что стало серьёзной угрозой для человечества. Поэтому рассказываем, как правильно принимать антибиотики.
Изобретение антибиотиков помогло человечеству контролировать многие болезни, однако бактерии со временем выработали устойчивость, или «антибиотикорезистентность». По оценкам учёных, в 2019 г. устойчивость бактериальных инфекций к противомикробным препаратам стала причиной смерти 1,27 миллиона человек. Заболевания, вызванные резистентными к антибиотикам бактериями, протекают тяжелее и хуже поддаются лечению, процесс выздоровления затягивается, и болезнь часто переходит в хроническую форму.
Лилия Егорова, врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказывает, как правильно принимать антибиотики.
Немало факторов, способствующих появлению устойчивости к антибиотикам, связаны именно с неправильными действиями человека. Одна из основных причин появления антибиотикорезистентности — самолечение.
Что нужно делать, чтобы предотвратить устойчивость микробов?
Принимать антибиотики только по назначению врача, а не для «профилактики» и не для «подстраховки» в процессе самолечения. Важно помнить, что ОРВИ вызываются вирусами, а антибиотики созданы для борьбы с бактериями!
Не настаивать на назначении антибиотиков, если врач не видит в этом необходимости.
Неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков (кратность, дозу, длительность приёма).
Не передавать свои антибиотики для лечения другим людям*. Многие заболевания имеют схожую симптоматику, но точный диагноз и необходимость применения того или иного препарата может установить только специалист.
Использовать дезинфицирующие средства только в случае их необходимости и в соответствии с рекомендациями специалистов.
Не хранить антибиотики в домашней аптечке: вероятность того, что вам назначат тот же самый антибиотик, крайне мала. При этом возникает риск приёма просроченного препарата, который не только теряет эффективность, но и является токсичным для организма.
Также не менее важны меры профилактики инфицирования: ставить прививки в соответствии с календарём прививок, защищаться от инфекций (мыть руки, дезинфицировать раны, соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи, не контактировать с больными, предохраняться во время полового акта).
*Антибиотики, как и любые другие лекарства, могут вызывать побочные эффекты, поэтому в подборе конкретного препарата может помочь только врач.