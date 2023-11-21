10:10 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Как продлить работу смартфона на холоде, узнали волгоградцы
Многие пользователи мобильных телефонов зимой сталкиваются с отключением или перебоями в работе устройства из-за сильных холодов.
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Специалисты Роскачества рассказали, как решить эту проблему.
В первую очередь эксперты Роскачества советуют как можно реже доставать смартфон на улице во время холодов. Мобильные устройства лучше всего использовать при температуре выше 0 градусов.
Также рекомендуется зимой использовать термочехол, который защитит экран и внутренние компоненты устройства от мороза и продлит работоспособность устройства.
Важно не оставлять телефон в машине, иначе его компоненты придут в негодность под воздействием низких температур.
Придя домой с улицы, дайте телефону время нагреться до комнатной температуры. Только после этого следует начинать пользоваться гаджетом.
Если вы отправляетесь в путешествие зимой, то воспользуйтесь режимом экономии энергии и отключите все фоновые приложения в настройках.