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09:13 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Назван лучший мотиватор для занятий спортом

Заставить людей двигаться не могут ни перспектива ожирения, ни осуждение со стороны окружающих.

Источник: Здоровье Mail.Ru

К такому выводу пришел исследователь из Университета Ватерлоо (Канада) Киемуте Ойибо (Kiemute Oyibo).

В проведенном Ойибо исследовании приняли участие 669 добровольцев. Их попросили оценить, насколько их мотивируют начать делать упражнения с помощью специального фитнес-приложения пять различных информационных сообщений.

Сообщения нужно было ранжировать по шкале от одного до семи, где один означает «сообщение совсем не мотивирует меня начать или продолжить тренировки», а семь — «сообщение полностью мотивирует меня начать или продолжить тренировки».

Первое из них касалось финансов и информировало участников о том, что низкая физическая активность населения ежегодно обходится канадским налогоплательщикам почти в семь миллиардов долларов.

Второе касалось ожирения и сообщало, что от него страдает каждый четвертый канадец.

В третьем речь шла о смерти — согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, шесть процентов смертей во всем мире связано с сидячим образом жизни.

В четвертом говорилось о болезнях — в качестве предупреждения приводилась цитата британского государственного деятеля Эдварда Стэнли: «Тому, кто не находит времени для спорта, придется найти время для болезни». И наконец, в пятом сообщении речь шла об общественном осуждении — участников спрашивали, как они относятся к такому заявлению: «Стигматизирование людей с ожирением сравнимо с расовой дискриминацией».

В итоге оказалось, что основными мотиваторами, побуждающими и мужчин, и женщин начать заниматься, являются страх перед смертью и болезнями. Именно эти два сообщения набрали максимальное количество баллов.

На третьем месте финансовые соображения, на четвертом — перспектива ожирения (хотя Ойибо, по его словам, ожидал, что этот фактор будет определяющим).

Меньше всего людей беспокоит перспектива социального отторжения из-за их плохой физической формы.

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