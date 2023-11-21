09:13 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru
Назван лучший мотиватор для занятий спортом
Заставить людей двигаться не могут ни перспектива ожирения, ни осуждение со стороны окружающих.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
К такому выводу пришел исследователь из Университета Ватерлоо (Канада) Киемуте Ойибо (Kiemute Oyibo).
В проведенном Ойибо исследовании приняли участие 669 добровольцев. Их попросили оценить, насколько их мотивируют начать делать упражнения с помощью специального фитнес-приложения пять различных информационных сообщений.
Сообщения нужно было ранжировать по шкале от одного до семи, где один означает «сообщение совсем не мотивирует меня начать или продолжить тренировки», а семь — «сообщение полностью мотивирует меня начать или продолжить тренировки».
Первое из них касалось финансов и информировало участников о том, что низкая физическая активность населения ежегодно обходится канадским налогоплательщикам почти в семь миллиардов долларов.
Второе касалось ожирения и сообщало, что от него страдает каждый четвертый канадец.
В третьем речь шла о смерти — согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, шесть процентов смертей во всем мире связано с сидячим образом жизни.
В четвертом говорилось о болезнях — в качестве предупреждения приводилась цитата британского государственного деятеля Эдварда Стэнли: «Тому, кто не находит времени для спорта, придется найти время для болезни». И наконец, в пятом сообщении речь шла об общественном осуждении — участников спрашивали, как они относятся к такому заявлению: «Стигматизирование людей с ожирением сравнимо с расовой дискриминацией».
В итоге оказалось, что основными мотиваторами, побуждающими и мужчин, и женщин начать заниматься, являются страх перед смертью и болезнями. Именно эти два сообщения набрали максимальное количество баллов.
На третьем месте финансовые соображения, на четвертом — перспектива ожирения (хотя Ойибо, по его словам, ожидал, что этот фактор будет определяющим).
Меньше всего людей беспокоит перспектива социального отторжения из-за их плохой физической формы.