Москвичи смогут проголосовать за лучший объект реставрации 2023 года

«В “Активном гражданине” идет голосование за лучший столичный объект реставрации 2023 года по версии горожан. Оно продлится до 26 ноября включительно. Проект, который наберет больше всего голосов, будет отмечен отдельной премией на конкурсе “Московская реставрация”, — сказала Сергунина, чьи слова приводятся пресс-службой столичного департамента культурного наследия.
Заммэра отметила, что традиционно победителя в одной из номинаций определят москвичи.
«В этом году в список вошло шесть памятников архитектуры. Среди них Театр эстрады, павильон ВДНХ “Мясная промышленность” и дом Пантелеева — это здание стало двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года», — пояснила Сергунина.
Кроме того, в список включен павильон «Центральный» на ВДНХ.
Конкурс «Московская реставрация» проходит в столице в 13 раз. За все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций.