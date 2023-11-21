10:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани выставили на продажу американский вертолет за 60 миллионов рублей
Речь идет о Rоbinsоn R66.
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В Казани выставили на продажу американский вертолет за 60 миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась на сайте бесплатных объявлений.
Rоbinsоn R66 2013 года выпуска. За это время в полете он был 1,8 тысячи часов. Однако на работоспособность это никак не повлияло. Хозяин обслуживал вертолет в сертифицированном сервисном центре и хранил в теплом ангаре.
Сертификат летней годности просрочен в мае 2022 года. При этом в 2025 году летательному аппарату предстоит пройти капитальный ремонт. Борт оформлен на юридическое лицо.