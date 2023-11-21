10:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Хорошая память и стройная фигура: чем еще полезен здоровый сон
Крепкий полноценный сон — залог бодрости и хорошего физического самочувствия.
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Ночь — это время восстановления организма, регенерации тканей, выработки необходимых гормонов и психологической разгрузки. Именно поэтому так важно не нарушать биоритмы.
Ночью наша нервная система активно настраивается на новый день. Мозг «раскладывает» накопленную за день информацию, «высвобождая ячейки» для новых знаний. Регулярно высыпающийся человек обладает отличной памятью. Во время ночного сна вырабатываются цитокины — белковые соединения, необходимые для борьбы с инфекционными и воспалительными процессами.
Ученые доказали, что недостаточное количество сна приводит к повышению массы тела, повышенной чувствительности к стрессу и раздражительности. Нарушается выработка так называемых «гормонов сытости». Как следствие, человека тянет на сладкое и мучное.
Оптимально нужно спать не менее 6 и не более 8 часов. Вреден как недостаток, так и избыток сна. Дефицит сна чреват разбитостью, усталостью, сонливостью. Любители спать слишком долго также рискуют ухудшить свое здоровье.
Он улучшает настроение, уменьшает жировую прослойку в теле, увеличивает размер мышц, если вы занимаетесь спортом.
Для облегчения засыпания существует несколько рекомендаций. Улучшить сон помогают активные физические нагрузки в течение дня, но не перед сном. Вечером полезно прогуляться, подышать свежим воздухом. Не читайте на ночь электронные книги и не сидите в гаджетах — синий свет экрана активизирует центры бодрствования в головном мозге. Не рекомендуется пить кофе и чай перед сном. И обязательно проветривайте спальню — свежий воздух поможет скорее заснуть.